Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Jugendliche stecken Mülltonne in Hohenlimburg in Brand

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2020, rief ein Zeuge Polizei und Feuerwehr gegen 03:00 Uhr in die Iserlohner Straße. Dort brannte eine Restmülltonne. Der Polizei gelang es, die Flammen mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen zu bändigen. Anwohner berichteten von drei Personen auf Fahrrädern, vermutlich Jugendliche, die das Feuer gelegt haben könnten. Sie wurden kurz zuvor an der Mülltonne gesehen. Zwei waren dunkel und einer hell gekleidet. Hinweise zu den verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

