Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Kiosk in Jaderberg überfallen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende einen Kiosk in der Raiffeisenstraße in Jaderberg zu überfallen.

Der jugendlich wirkende Täter betrat am Samstag, 09. Mai 2020, um 15:52 Uhr, den Kiosk in der Nähe vom Bahnhof und verlangte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. Nachdem die 29-jährige Angestellte nicht reagierte, flüchtete der Täter ohne Beute aus dem Verkaufsraum.

Sein zuvor genutztes Fahrrad ließ er auf dem Grundstück einer benachbarten Bäckerei zurück. In der Nähe vom Bahnweg, der die Raiffeisenstraße mit der Georgstraße verbindet, wurden zudem Teile seiner Bekleidung aufgefunden.

Die 29-Jährige konnte den Täter in einer ersten Befragung gut beschreiben. Sie schätzte sein Alter auf

- 13-16 Jahre.

Er war bekleidet mit

- einem schwarzen Basecap,

- einem schwarzen Pullover mit roter Aufschrift,

- einer schwarzen Jogginghose und

- schwarz-weißen Schuhen der Marke Puma.

Im Gesicht trug er einen hellblauen Mundschutz.

Bei dem Fahrrad, das auf dem Weg zum Tatort genutzt wurde, handelt es sich um ein weißes Trekkingrad des Herstellers 'Prophete', das mit einem braunen Sattel und braunen Lenkergriffen ausgestattet ist.

Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Täter kamen mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zum Einsatz, die unterstützt wurden von Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektionen Wilhelmshaven/Friesland und Oldenburg-Stadt/Ammerland. Außerdem wurde auch der Polizeihubschrauber eingesetzt, der die Fahndungsmaßnahmen aus der Luft begleitete.

Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen bzw. den Nutzer des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen (518500).

