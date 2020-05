Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Samstag, 09. Mai 2020, 10:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee entstanden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 56-jähriger Mann aus Ganderkesee mit seinem Pkw die Mühlenstraße in Richtung B213. Um auf ein Grundstück abzubiegen, setzte er den linken Blinker und verringerte seine Geschwindigkeit. Eine 80-jährige, folgende Frau aus Ganderkesee fuhr mit ihrem VW links am stehenden Pkw des 56-Jährigen vorbei. Dabei kollidierte ihr VW zunächst seitlich mit einem am Straßenrand geparkten Audi eines 85-jährigen Mannes aus Ganderkesee. Danach kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem geparkten Kleinwagen einer 46-Jährigen aus Ganderkesee. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn der Mühlenstraße geschoben.

Die entstandenen Schäden wurden insgesamt auf 11.000 Euro beziffert. Verletzungen erlitt glücklicherweise niemand.

