POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Dixi-Klo in der Graft angezündet +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, 10. Mai 2020, eine Dixi-Toilette in den Graftanlagen angesteckt.

Im Notruf, der um 22:11 Uhr, bei der Feuerwehr einging, wurde mitgeteilt, dass eine mobile Toilettenkabine in der Graft brennen würde. Beamte der Polizei Delmenhorst trafen zuerst am Brandort ein, der über eine hölzerne Brücke am Burggrafendamm zu erreichen ist. Zu diesem Zeitpunkt war die Kabine aus Plastik bereits vollständig niedergebrannt. Um ein Ausbreiten der Flammen auf einen benachbarten Bauwagen und Bäume zu verhindern, wurde das Feuer mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Die abschließenden Löschmaßnahmen wurden dann von den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr Delmenhorst vorgenommen. Der entstandene Schaden an der Toilette, dem Bauwagen und einem Baum wurde auf insgesamt 3.000 Euro beziffert.

Wer Hinweise auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (521626).

