Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in Raiffeisenmarkt in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Wochenende bei einem Einbruch in einen Raiffeisenmarkt in Ovelgönne entstanden.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 09. Mai 2020, 12:00 Uhr, bis Montag, 11. Mai 2020, 07:00 Uhr, vermutlich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu den Verkaufsräumen in der Strückhauser Straße und entwendeten unter anderem Garten- und Elektrogeräte, Berufsbekleidung und Werkzeug.

Der Abtransport des Diebesguts dürfte mit einem Transporter erfolgt sein. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der 04401/935-0 zu melden (522876).

