POL-HI: Sachbeschädigung an Klingelschild und Briefkasten in der Burgstraße in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Am 23.05.2020 beschädigt ein bislang unbekannter Täter vermutlich am späten Nachmittag den Briefkasten und das Klingelschild eines Anwohners in der Burgstraße in 31028 Gronau (Leine). Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

