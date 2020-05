Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Sachschaden an PKW- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau ( fri ) : Am 21.05.2020 befährt ein 52-jähriger Fahrradfahrer aus Gronau gegen 17:10 Uhr die Breite Str. in Richtung Siedlerkamp. Im Vorbeifahren touchiert dieser nach ersten Ermittlungen einen abgestellten PKW der Marke VW Tiguan und verursacht einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR . Der Radfahrer steht hierbei deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss ( ca. 2 Promille ). Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze, tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

