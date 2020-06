Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Unfallflucht

Lotte (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2020, um circa 17.00 Uhr, kam einem Autofahrer auf der Bahnhofstraße (L 597) in Lotte, dortige Eisenbahnbrücke, aus Lotte kommend in Richtung Wersen ein schwarzer Golf oder Polo halbseitig auf seiner Fahrspur entgegen. Der Geschädigte musste nach rechts ausweichen und ist gegen die dortige Schutzplanke geprallt. Dadurch wurde die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe an dem schwarzen Pkw Mercedes Benz beträgt circa 10.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke liegt bei ungefähr 1.000 Euro. Angaben zum Fahrer, Kennzeichen des entgegenkommenden, flüchtigen Fahrzeugs können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

