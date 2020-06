Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, versuchter Einbruch

Emsdetten (ots)

Nach einem versuchten Einbruch an der Lönsstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter wollten dort in die Lagerhalle eines Unternehmens einsteigen. An drei Türen setzten sie jeweils ein Hebelwerkzeug an und versuchten, diese zu knacken. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02572/9306-4415. Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen Freitagabend (19.06.2020), 19.00 Uhr und Montagmorgen (22.06.2020), 06.00 Uhr, am Werk.

