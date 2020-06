Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, PKW aufgebrochen

Hörstel (ots)

Eine Autofahrerin stellte ihren PKW am Sonntagmorgen (21.06.2020) auf einem Parkplatz am Bahnhofsvorplatz ab. Am nächsten Morgen erlebte sie eine böse Überraschung. Unbekannte Täter hatten die Scheibe der Fahrertür zertrümmert und zudem an der Tür weitere Schäden angerichtet. Splitter lagen vor und in dem Skoda. Was die Täter aus dem Wagen mitgenommen haben, wird noch abschließend geprüft. Wertgegenstände konnten die Unbekannten nicht erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05971/938-4215. Das gewaltsame Vorgehen der Täter könnte von Passanten gehört worden sein.

