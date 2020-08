Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, PKW aufgebrochen

Greven (ots)

An der Grabenstraße haben sich in der Nacht zum Montag (24.08.2020) Lenkraddiebe in einem PKW Porsche aufgehalten. Nachdem sie sich in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 08.30 Uhr Zugang zu dem Wagen verschafft hatten, bauten sie im Innern das Lenkrad aus. Mit diesem verließen sie den Tatort dann wieder. Der Wert des Lenkrades wird mit etwa 2.000 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell