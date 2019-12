Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Holzstuhl zugeschlagen

Stuttgart (ots)

Ein 31-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen (29.12.2019) gegen 03:40 Uhr in der Toilettenanlage des Stuttgarter Hauptbahnhofs einem 59-Jährigen mit einem Holzstuhl gegen den Kopf geschlagen und ihn dadurch verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es offenbar zunächst zwischen den beiden Männern zu einem Streit in dessen Verlauf der 59-jährige Deutsche dem 31-jährigen sri-lankischen Staatsangehörigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Der 31-jährige Mitarbeiter der WC-Anlage griff daraufhin wohl zu einem Holzstuhl, womit er dem 59-jährigen Reisenden offenbar gegen den Kopf schlug. Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurden auf den Vorfall aufmerksam und konnten die Männer bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei voneinander trennen. Der 59-Jährige erlitt durch den Schlag eine blutende Platzwunde am Kopf, weshalb er von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der 31-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

