Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 33-jähriger Mann wurde Sonntagnacht (29.12.2019) um 01:45 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Universität in Folge einer exhibitionistischen Handlung vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der mutmaßliche Täter offenbar in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen Stuttgart-Rohr und Stuttgart-Vaihingen an einer Reisenden vorbei, wobei sein Genital unbedeckt aus seiner Hose gehangen haben soll. Kurz darauf stellte sich der Mann wohl in den Türbereich der S-Bahn, wo er offenbar begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Die geschädigte Frau erkannte dies, alarmierte die Polizei und verließ die S-Bahn in Vaihingen. Eine Streife der Bundespolizei konnte mit Hilfe einer Personenbeschreibung den bereits polizeibekannten Mann noch im Zug am Haltepunkt Universität vorläufig festnehmen. Der mit über 1,2 Promille alkoholisierte Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung rechnen.

