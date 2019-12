Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Doppelfestnahme am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagabend (19.12.2019) gegen 22:00 Uhr einen 33-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen, nach dem bereits mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Der deutsche Staatsangehörige war zunächst durch die Bundespolizisten im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs einer Personenkontrolle unterzogen wurden. Hierbei stellte sich heraus, dass neben einem vorliegenden Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Körperverletzung, zudem die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen falscher eidesstattlicher Versicherung nach dem 33-Jährigen suchte. Der wohnsitzlose Mann wurde nach Eröffnung der Haftbefehle zunächst auf das Bundespolizeirevier verbracht. Da er allerdings die geforderten Geldstrafen von insgesamt 3.400,- Euro nicht aufbringen konnte, verbrachten ihn die Beamten im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Er musste dort eine 100-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

