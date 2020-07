Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Mutter und Sohn leisten bei Durchsuchung nach Betäubungsmitteln Widerstand; Renningen: Mini zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Gäufelden-Tailfingen: Mutter und Sohn leisten bei Durchsuchung nach Betäubungsmitteln Widerstand

Beamte des Polizeireviers Herrenberg bekamen es am Mittwochabend in Gäufelden-Tailfingen mit einer aggressiven Mutter zu tun, die sich energisch für ihren Sohn einsetzte. Gegen die Frau und ihren Sohn wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Außerdem wird sich der 18-Jährige wegen Verstoßes gegen Bestäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Vorausgegangen war gegen 20.10 Uhr eine Verkehrskontrolle in Herrenberg. Dort hatten Beamten des Polizeireviers Herrenberg einen PKW bemerkt, der plötzlich zügig abbog, als der Streifenwagen in Sichtweite kam. Die Polizisten nahmen hierauf die Verfolgung auf und konnten den Wagen in der Straße "Im Vogelsang" anhalten. Bei den Insassen handelte es sich um drei 17, 18 und 19 Jahre alte Männer. Während sich der 17- und der 19-Jährige kooperativ zeigten, ergriff der 18-Jährige, der nervös zu sein schien, zu Fuß die Flucht. Einer der Beamten blieb ihm jedoch auf den Fersen, so dass der Geflüchtete in der Raistinger Straße vorläufig festgenommen werden konnte. Die Durchsuchung des Tatverdächtigen brachte verpacktes Betäubungsmittel und Bargeld zum Vorschein. Es ergab sich nun der Verdacht, dass der 18-Jährige unerlaubt mit Betäubungsmitteln handeln könnte. Aufgrund dessen erging ein staatsanwaltschaftlicher Durchsuchungsbeschluss für das von dem Tatverdächtigen bewohnte Zimmer in Tailfingen. Als die Beamten an der Tür der Wohnung klingelten, öffnete die 41 Jahre alte Mutter. Mit der Frau entstand nun eine Diskussion, da sie den Polizisten den Zutritt in die bewohnten Räume verweigern wollte. Im weiteren Verlauf traf der 18-Jährige Sohn mit einer weiteren Streifenwagenbesatzung ein. Da die Mutter den Zugang zum Zimmer des Sohnes nicht freigeben wollte, sollten ihr nun Handschließen angelegt werden. Hiergegen wehrte sie sich jedoch vehement, so dass sie zu Boden gebracht werden musste. Nun begann auch der Tatverdächtige, der bereits Handschließen trug, sich gegen die anwesenden Beamten zu wehren. Er trat nach den Beamten und musste auch zu Boden gebracht werden. Durch die heftigen Widerstandhandlungen erlitten die 41-Jährige wie auch ihr Sohn und eine Polizistin leichte Verletzungen. Während der sich anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen schrie die 41-Jährige, die vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, fortwährend umher und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Ihre ebenfalls anwesende 20 Jahre alte Tochter forderte sie mehrfach auf den Einsatz zu filmen. Diese verhielt sich jedoch kooperativ und versuchte beruhigend auf die Mutter einzuwirken. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weiteres bereits verpacktes Marihuana sowie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage auf. Die beiden Tatverdächtigen konnten, nachdem die Maßnahmen beendet waren, in der Wohnung bleiben.

Renningen-Malmsheim: Mini zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Margeritenstraße in Malmsheim sein Unwesen. Er beschädigt die Motorhaube sowie die Fahrerseite eines geparkten Mini, indem er jeweils ein X in den Lack kratzte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/80450, in Verbindung zu setzen.

