14 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen waren am Mittwoch gegen 15:45 Uhr mit drei Fahrzeugen entlang der BAB 81 zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd im Einsatz, nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer einen Brand gemeldet hatten. Zunächst traf eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg an der genannten Örtlichkeit ein. Dort konnten die Beamten kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen, in Fahrtrichtung Heilbronn, im Grünstreifen eine etwa 25 Quadratmeter große brennende Fläche feststellen. Mit einem Feuerlöscher gelang es den Polizisten schließlich den Schwelbrand noch vor Ankunft der Wehrleute zu löschen. Somit konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Weizenfeld verhindert werden. Um einen erneuten Brandausbruch zu vermeiden, wurde die Rasenfläche durch Einsatzkräfte der Feuerwehr bewässert. Die Brandursache ist bislang unklar. Möglicherweise hatte sich die Rasenfläche durch eine achtlos weggeworfene Zigarette entzündet. Ob ein Flurschaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.

Aufgrund des Geschehens appelliert die Polizei eindringlich an die Verkehrsteilnehmer. Um Vegetationsbrände zu vermeiden, werfen Sie bitte keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die Natur - erst recht nicht aus dem Fahrzeug. Das achtlose Wegwerfen einer Zigarette stellt eine Ordnungswidrigkeit und insbesondere bei Trockenheit eine noch größere Brandgefahr dar. (ak)

