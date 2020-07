Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Online-Kurse der Polizei an der Schiller-Volkshochschule in der kommenden Woche

Ludwigsburg (ots)

Montag, 13.07.2020, 17:00 bis 18:30 Uhr: Häusliche Gewalt - Erkennen und Handeln

Häusliche Gewalt kommt nicht nur in Corona-Zeiten in allen Schichten und Bereichen der Gesellschaft vor und ist keine Privatsache. Doch welche Möglichkeiten haben Betroffene dagegen vorzugehen? Welche Möglichkeiten haben Menschen aus dem persönlichen Umfeld, den Betroffenen zu helfen? Wie läuft ein Ermittlungsverfahren ab und welche Rechte und Pflichten haben Opfer von Gewalttaten? Welche Beratungsstellen können unterstützen? All diese Fragen werden in dem Workshop beantwortet. Er richtet sich nicht nur an Betroffene sondern auch an deren soziales Umfeld.

Dienstag, 14.07.2020, 14:00 bis 15:30 Uhr: Senioren und Gefahren im Straßenverkehr

Die Polizei weist auf verkehrssichere Verhaltensweisen als Fußgänger, Radfahrer oder Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln hin und informiert über verantwortungsvolle Medikamenteneinnahme bei altersbedingten Erkrankungen. Erläutert werden auch Möglichkeiten, wie die aktive Teilnahme am öffentlichen Verkehr erhalten werden kann.

Mittwoch, 15.07.2020, 17:00 bis 18:30 Uhr: Sexuelle Gewalt - Wie schütze ich mein Kind?

Sexueller Missbrauch von Kindern - ein Thema, das vor allem durch Medienberichte immer wieder in unseren Alltag drängt. Es macht uns betroffen, wütend und vielleicht auch ängstlich, besonders wenn wir an die eigenen Kinder denken. In diesem Vortrag möchten wir uns aus polizeilicher Sicht mit dem Thema auseinandersetzen. Dafür bekommen Sie zunächst Grundinformationen zum Thema und erfahren, wie häufig solche Taten wirklich sind, wer die Täter sind und wie sie vorgehen. Sie erfahren, was sie bei einer Vermutung tun und an wen Sie sich wenden können. Der Hauptteil widmet sich jedoch der Vorbeugung und damit der Antwort auf die Frage, wie Sie Ihr Kind schützen können. Dafür gibt es Tipps für den Alltag und selbstverständlich können Sie auch Ihre Fragen zum Thema stellen.

