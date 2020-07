Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Firmeneinbruch; Gerlingen: zwei VW Up beschädigt; Korntal-Münchingen: Sporthalle besprüht; Korntal-Mümchingen/Schwieberdingen: BMW-Fahrer nötigt VW-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Erligheim: Firmeneinbruch

Zwischen Dienstag 22.00 Uhr und Mittwoch 06.00 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Mühlstraße in Erligheim sein Unwesen. Mutmaßlich betrat der Unbekannte über ein angrenzendes Feld den Hinterhof eines Betriebsgeländes. Anschließend brach er zwei Türen auf, wodurch er zunächst in einen Lagerraum und anschließend in einen Verkaufsraum vordringen konnte. Aus diesem stahl der Täter eine Geldkassette mit einer kleineren Menge Bargeld sowie eine Box, in der sich diverse Utensilien befanden. Die Geldkassette, jedoch ohne das Bargeld, und die Box samt Inhalt konnten durch die alarmierten Polizeibeamten unweit des Tatort am Rande eines Feldwegs aufgefunden werden. Vermutlich war der Täter über das angrenzende Feld in Richtung der Straße "Am Fuchsloch"geflüchtet. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter Tel. 07143/891060 beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar zu melden.

Gerlingen: zwei VW Up beschädigt

Gleich zwei Fahrzeuge eines ambulanten Pflegedienstes wurden zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 06.35 Uhr in der Hauptstraße in Gerlingen beschädigt. Beide VW Up waren in der Tiefgarage am Rathausplatz abgestellt. Die bislang unbekannten Täter traten einen der Außenspiegel des einen PKW ab und klappten die Scheibenwischer nach oben. Das zweite Fahrzeug wurde mutmaßlich ebenfalls durch Tritte gegen die linke Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

Korntal-Münchingen: Sporthalle besprüht

Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro dürften bislang unbekannte Täter verursacht haben, die zwischen Dienstag 08.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr in der Kornwestheimer Straße in Münchingen die Sporthalle beschädigten. Mehrere Wände und Mauerteile wurden von den Unbekannten mit blauer, weißer und gelber Farbe besprüht. Sie hinterließen verschiedene Ziffernkombinationen und Schriftzüge. Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, entgegen.

Korntal-Münchingen/Schwieberdingen: BMW-Fahrer nötigt VW-Lenker

Der Polizeiposten Schwieberdingen ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten BMW-Lenker, der am Mittwoch gegen 11.00 Uhr auf der Bundesstraße 10 zwischen der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen, in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz, einen VW-Fahrer genötigt haben soll. Gemäß den bisherigen Ermittlungen überholte der BMW-Lenker den VW-Fahrer auf Höhe der Zusammenführung der beiden Fahrstreifen auf eine Fahrbahn. Hierzu nutzte der Unbekannte die Sperrfläche. Aufgrund der Fahrweise gab der VW-Lenker dem BMW-Fahrer Lichthupe. In der Folge bremste dieser sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Im weiteren Verlauf ließ er den VW-Fahrer wieder überholen, scherte anschließend wohl knapp hinter diesem ein und fuhr dem 55-Jährigen dann dicht auf. Auf Höhe der Abfahrt in Richtung der Landesstra0e 1141 überholte der BMW-Lenker den VW nun rechts, erneut über eine Sperrfläche, setzte sich wieder vor den 55-Jährigen und bremste diesen nochmals aus. Schließlich bog der Unbekannte nach Schwieberdingen in die Stuttgarter Straße ab und stellte sein Fahrzeug dort quer. Der VW-Lenker fuhr indes rechts an ihm vorbei und erstattete direkt Anzeige bei der Polizei, die nun Zeugen bittet sich unter Tel. 07150/31245 zu melden.

