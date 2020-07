Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Gewinnversprechen - Seniorin wird Opfer von Telefonbetrügern

Ludwigsburg (ots)

Innerhalb der letzten zwei Wochen haben bislang unbekannte Täter einer Seniorin in Asperg am Telefon weisgemacht, dass sie knapp 50.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Für Notarkosten sowie die Versicherung des Geldtransports sollte die ältere Frau selbst aufkommen und vorab eine Zahlung von 1.000 Euro leisten. Zur Begleichung dieser Kosten, sollte die Dame Guthabenkarten erwerben. Nachdem die Seniorin die Karten in einem Discounter erworben hatte, übermittelte sie den Betrügern am Telefon die jeweiligen Codes. Bei einem weiteren Anruf habe sich die Gewinnsumme verdoppelt und demzufolge sind die Vorabkosten gestiegen. Auch hier wollte die Frau in einem Lebensmitteldiscounter Guthabenkarten kaufen. Da ihre Kreditkarte an der Kasse allerdings nicht mehr funktionierte, verständigte sie die Polizei. Im weiteren Verlauf klärten die eingesetzten Beamten die Frau über die Betrugsmasche auf und konnten Schlimmeres verhindern. Durch die Übermittlung der Codes konnten die Betrüger auf das Guthaben der Karten zugreifen und für Online-Dienste zum Bezahlen nutzen.

Die Polizei rät: Gehen Sie nicht auf derartige Gewinnversprechen ein. Beenden Sie das Gespräch und informieren Sie umgehend die Polizei. Wenn Sie Opfer eines Betrugsdelikts wurden: Erstatten Sie in jedem Fall eine Anzeige.

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter https://praevention.polizei-bw.de/prevention/abzocke-durch-falsche-gewinnversprechen/

