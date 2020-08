POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Polizei Steinfurt

Bei einem Verkehrsunfall in Ostendorf ist am Montagnachmittag (24.08.2020), gegen 17.35 Uhr, eine 57-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau aus Schüttorf war am Nachmittag auf einer Fahrt im Rahmen eines Fahrunterrichts auf der Ostendorfer Straße unterwegs. Der Fahrlehrer befand sich mit einem Fahrzeug hinter ihr. An der Emsdettener Straße hielt sie zunächst an, um dann in Richtung Borghorst abzubiegen. Beim Anfahren verlor sie die Kontrolle über das Zweirad, fuhr geradeaus über einen Straßengraben und dann in das dahinter liegende Feld. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus geflogen. Zum Einsatzort war auch ein Rettungshubschrauber entsandt worden. Der Sachschaden wird mit fast 1.000 Euro angegeben.

