Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Eingangstür der Polizeinebenwache Botrtop-Kirchhellen beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag (12.04.) gegen 06.10 Uhr stellte eine Anwohnerin eine Beschädigung an der Eingangstür der Polizeinebenwache in Kirchhellen fest. Bisher unbekannte Täter hatten die Tür mit einem Schachtdeckel beschädigt, wodurch eine Glasscheibe an der Tür zersprungen war. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen zurzeit nicht vor.

