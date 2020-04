Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mehrere Autos aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagnachmittag sind am Kaiserwall mehrere Autos aufgebrochen worden. Unbekannte hatten zwischen 14.00 h und 17.50 h die Scheiben von mindestens sechs geparkten Pkw eingeschlagen und in den Autos nach Wertgegenständen gesucht. Sie erbeuteten ein Navagationsgerät, Brillen, Bier und Parfüm. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell