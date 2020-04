Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Duo überfällt Kiosk

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag (09.04.) gegen 13.20 Uhr betraten zwei maskierte Männer einen Kiosk auf der Hauptstraße. Den Angestellten bedrohten sie jeweils mit einem Messer und forderten die Herausgabe des Bargeldes. Mit dem geraubten Geld flüchteten sie anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Brauhaus bzw. zu Fuß in Richtung Post vom Tatort.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person männlich, 20-25 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, stabile Figur, fülliges Gesicht, dunkle Haare, dunkle Augen, reug eine graue Kapuzenjacke, wobei die Kapuze über den Kopf ins Gesicht gezogen war, weißer Mundschutz, Gummihandschuhe, flüchtete mit dem Fahrrad

2. Person männlich, 20-22 jahre alt, 170 - 175 cm groß, schmächtige, schmale Figur, schwarze Jacke mit Kapuze, die ins Gesicht gezogen war, weißer Mundschutz, flüchtete zu Fuß

Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 08002361111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell