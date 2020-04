Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Körperverletzung nach Ruhestörung

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Karfreitag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Anwohner der Wiesenstraße und drei Jugendlichen. Eine 53-Jährige hatte die Jugendlichen zunächst zur Ruhe ermahnt, weil sie gegen 23.00 h vor dem Haus zu laut waren. Später, gegen 00.30 h kamen die Jugendlichen zurück und beschädigten ein Rollo und Osterdekoration. Sie hatten eine Warnbake mitgebracht. Die Frau ging mit einem 23-jährigen Mitbewohner vor das Haus und geriet mit den Jugendlichen in Steit. Der 23-Jährige wurde von den Tatverdächtigen geschlagen. Ein weiterer Mitbewohner, 22 Jahre alt, kam zur Hilfe und wurde mit der Warnbake geschlagen. Die beiden jungen Anwohner wurden leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend von der Wiesenstraße. Ein Fahrrad blieb zurück. Die Jugendlichen sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein, waren dunkel gekleidet und hätten Sturmhauben getragen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

