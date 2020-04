Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Gartenhütte brennt

Recklinghausen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache brannte es am Samstag um 08.00 h an der Ewaldstraße in einer Gartenhütte. In der Hütte wurden elektrische Geräte und Fahrräder zerstört. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell