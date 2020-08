Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar-Leer, Automat aufgebrochen

Horstmar (ots)

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Samstag (22.08.2020) den Zigarettenautomaten an der Dorfstraße/Geschwister-Buller-Straße aufgebrochen. Offenbar traten der oder die Täter mehrfach gegen das Gerät, das dabei deutlich beschädigt wurde. Nach ersten Feststellungen erlangten die Unbekannten Bargeld aus dem Automaten. Die Recherchen ergaben, dass die Diebe gegen 03.15 Uhr am Werk waren. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02551/15-4115.

