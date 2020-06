Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Obenstrohe - Radfahrer fuhr auf einen geparkten Pkw auf - Zeugen beobachteten den Flüchtenden, der ein rotes Sportrad genutzt haben soll

Varel (ots)

Am Montagabend um 19.50 Uhr, kommt es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Ein auf der Wiefelsteder Straße in Richtung Varel fahrender Radfahrer fuhr auf einen geparkten Pkw auf und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen konnten den Unfall und den Radfahrer beobachten, den Unfallflüchtigen allerdings nicht aufhalten. Sie beschreiben den flüchtenden Radfahrer als 'jungen Mann', der zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidet war (kurze Hose und kurzes Shirt); außerdem soll er ein rotes Sportfahrrad, möglicherweise ein Rennrad genutzt haben. Weitere Zeugen, insbesondere Personen, die ergänzende Angaben zu dem beschriebenen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

