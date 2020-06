POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 29.05 - 01.06.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressebericht des PK Jever vom 29.05 - 01.06.2020

Rettung eines Greifvogels in der Innenstadt Jever Am 30.05.2020, um 13:40 Uhr, wird dem Polizeikommissariat Jever mitgeteilt, dass im Eingangsbereich zu einem Geschäft in der Innenstadt von Jever ein augenscheinlich verletzter Greifvogel sitze. Vor Ort können die Beamten die zuvor gemachten Angaben bestätigen. Nach Rücksprache mit der Wildtierauffangstation in Rastede steht fest, dass es sich bei dem Tier um ein Turmfalkenweibchen handelt. Das Tier kann letztlich mit tatkräftiger Unterstützung weiterer Passanten eingefangen und der Auffangstation in Rastede zugeführt werden.

Führen eines Pkw ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Am Sonntagmorgen, gg. 01:50 Uhr, führt eine Funkstreifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle bei einem Pkw im Bereich der Jeverschen Landstraße durch. Im Zuge dieser Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der verantwortliche Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus steht er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Entsprechende Ermittlungsverfahren werden durch die Polizei eingeleitet.

