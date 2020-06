Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Wohnhauses in Bockhorn (Bild) - Bewohner konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen - ein weiterer Brand in Varel

Bockhorn und Varel (ots)

Am Dienstagmorgen, 02.06.2020, erhielt die Polizei gegen 06:45 Uhr über die Rettungsleitstelle Wilhelmshaven Kenntnis über einen Brand in der Richtmoorstraße in Bredehorn. Dortige Bewohner stellten in den Morgenstunden den Brand im Bereich des Carports fest. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits drei der dort abgestellten Pkw in Vollbrand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus über, so dass der Dachstuhl ebenfalls in Brand geriet. Die Bewohner, eine vierköpfige Familie des brandbetroffenen Hauses konnten unverletzt das Wohnhaus verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Grabstede, Bockhorn und Varel waren mit rund 60 Einsatzkräften und sieben Löschfahrzeugen vor Ort und konnten den Brand löschen. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht näher beziffert werden. Außerdem kam es bereits gegen kurz nach 06 Uhr in der Wilhelmshavener Straße in Varel auf einem Firmengelände für Holzbedarf zu einem Brand eines Silos. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei standen ein Silo und eine Förderanlage in Brand. Der Brand konnte von der Feuerwehr Varel gelöscht werden. Für die Dauer des Löscheinsatzes wurde die Wilhelmshavener Straße für etwa eine Stunde gesperrt. Auch in diesem Fall ist die Ursache des Brandes derzeit nicht bekannt.

