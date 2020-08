Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Mülltonnen in Brand geraten (Update: aufgeklärt)

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand zweier Mülltonnen, die an der Grundschule in Schüttorf standen. Der Brand breitete sich auf die Gebäudewand aus und beschädigte sieben Fensterscheiben sowie drei Fensterelemente. Ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude konnte durch die zügigen Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. ---- Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte nun ein 16-Jähriger als Verursacher festgestellt werden.-----

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell