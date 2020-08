Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Täter versucht Traktor zu stehlen (Ergänzung)

Gestern gegen 20:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, einen Kleintraktor von einem Sportplatz an der Wilhelm-Raabe-Straße in Nordhorn zu entwenden. Der Versuch misslang. Dabei wurde der Zaun des Sportplatzes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro Nachdem die Polizei den Sachverhalt gestern aufgenommen hatte, wurde heute der erfolgreiche Diebstahl des Treckers angezeigt. Der Täter ist offensichtlich in der Nacht nochmals wiedergekommen und entwendete den Trecker (siehe Foto). Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

