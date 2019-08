Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrradfahrer rammte geparkten VW und flüchtet - Zeugen gesucht!

St. Leon-Rot (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer war am frühen Dienstag, gegen 0:45 Uhr, in der Hauptstraße unterwegs und kam in Höhe der Tullastraße aus nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und riss an diesem den linken Außenspiegel ab. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung St. Leon fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

