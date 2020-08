Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lingen (ots)

Am 21. Juli haben Polizeibeamte mehrere Gegenstände (siehe Fotos) auf dem Fahrradweg an der Straße Reiherhorst in Lingen aufgefunden, die wohlmöglich aus Diebstählen stammen. Zudem wurde an derselben Stelle ein gestohlenes E-Bike aufgefunden, das bereits an den Eigentümer übergeben wurde. Wer seinen Helm, Fernglas oder einen anderen Gegenstand wiedererkennt oder eine Person beobachtet hat, die die Gegenstände auf dem Fahrradweg abgelegt hat, kann sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell