Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Am Mittwoch (26.08.2020) hat sich gegen 17.30 Uhr am Lingener Damm ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Spelle wollte den vorfahrtberechtigten Lingener Damm in Richtung Staufenstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem motorisierten Zweiradfahrer, der auf dem Lingener Damm stadtauswärts fuhr. Der 16-jährige Rheinenser erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt.

