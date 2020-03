Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Amtseinführung von Polizeihauptkommissar Lutz Ike als Leiter des Polizeikommissariats Elze

Elze (ots)

Am Montag, dem 09. März 2020, wurde Polizeihauptkommissar (PHK) Lutz Ike durch den Präsidenten der Polizeidirektion Göttingen, Herrn Uwe Lührig, feierlich als neuer Leiter des Polizeikommissariats Elze eingeführt. Die Amtseinführung fand vor 22 Gästen im Ratssaal der Stadt Elze statt. Die Verabschiedung der ehemaligen Leiterin des Polizeikommissariats, Kriminalhauptkommissarin (KHK' in) Dagmar Leopold übernahm ebenfalls der Polizeipräsident. KHK' in Leopold leitet nunmehr die Dienststelle in Bad Salzdetfurth.

PHK Ike trat vor über 37 Jahren in den Polizeidienst ein. Nach mehreren Verwendungen in Hannover, unter anderem als Kommissar vom Lagedienst im Innenministerium, wurde Lutz Ike in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Polizeidirektion Göttingen eingesetzt und repräsentierte die Behörde nach innen und außen. Darüber hinaus war er in dieser Zeit auch in der Leitung von geschlossenen Einsätzen eingebunden und für ein Jahr als Kommissariatsleiter in Elze tätig. Seit 2012 war PHK Ike als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im PK Bad Salzdetfurth eingesetzt und konnte die Leistungsfähigkeit des Dienstzweiges auf ein sehr hohes Niveau heben. Herr Ike wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch von den Vorgesetzten für seine fachliche Kompetenz und sein besonderes Engagement geschätzt. Er fördert die Zusammenarbeit zwischen dem einsatzgeprägten und dem ermittelnden Bereich und pflegt in besonderem Maße die Netzwerkarbeit mit vielen Sicherheitspartnern. Der neue Dienststellenleiter ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn. Gemeinsam mit seiner Familie wohnt er in einem kleinen Ort bei Alfeld.

"Durch seine außerordentliche und vielfältige Diensterfahrung bringt Herr Ike wertvolle Kenntnisse mit nach Elze, die er in seiner neuen Tätigkeit mit einbringen kann. Besonders in den letzten Jahren hat er viele Führungsaufgaben übernommen und ist mit dem Polizeikommissariat Elze durch die einjährige Verwendung als Dienststellenleiter bereits bestens vertraut. Mit gutem Gewissen kann ich daher sagen, dass mit Frau Leopold eine erfahrene und engagierte Leiterin das hiesige Polizeikommissariat verlässt, mit Herrn Ike jedoch auch ein kompetenter und zuverlässiger Dienststellenleiter nachrückt", erklärte Uwe Lührig anlässlich der Amtseinführung und wünschte PHK Ike alles Gute für die neuen Aufgaben.

Neben Polizeipräsident Uwe Lührig, Vizepräsident Gerd Lewin und dem Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim, Herrn Uwe Ippensen, nahmen u.a. Rolf Pfeiffer, Bürgermeister der Stadt Elze, Rainer Mertens, Bürgermeister der Samtgemeinde Leinebergland, sowie Vertreter der Feuerwehr und weiterer Institutionen an der Veranstaltung teil.

