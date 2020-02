Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth - Verabschiedung des Ersten Polizeihauptkommissars Semper und Amtseinführung der Kriminalhauptkommissarin Leopold

Bad Salzdetfurth (ots)

Bad Salzdetfurth - Am Freitag, dem 28.02.2020 verabschiedete der Präsident der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, den Leiter des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth, EPHK Uwe Semper. Seit 2009 leitete EPHK Semper die Dienststelle in Bad Salzdetfurth und wurde nun in den Ruhestand versetzt. Die feierliche Verabschiedung und die anschließende Amtseinführung der neuen Dienststellenleiterin, KHK'in Leopold, fand vor über 30 Gästen im Landgasthof Altes Haus in Algermissen statt.

Der Polizeipräsident Uwe Lührig dankte EPHK Semper für 45 Jahre erfolgreiche Arbeit bei der niedersächsischen Landespolizei und wünschte ihm alles erdenklich Gute für seinen neuen Lebensabschnitt. Lührig lobte in seiner Abschiedsrede die stets loyale und ehrliche Haltung von EPHK Semper gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern/-innen. Durch klare Strukturen, ein hohes Maß an Engagement und Fürsorge gelang es EPHK Semper stets seinen Mitarbeitern/-innen Handlungssicherheit zu geben. Er setzte sich in seiner Dienstzeit mit voller Hingabe für die Belange der Dienststelle und die Sicherheit der Bürger/-innen im Bereich Bad Salzdetfurth ein.

Die Begrüßung und Einführung der neuen Leiterin des Polizeikommissariats, KHK'in Leopold, übernahm ebenfalls der Polizeipräsident. KHK'in Leopold war zuletzt Leiterin des Polizeikommissariats Elze und konnte davor verschiedene Führungsdienstposten wahrnehmen. Sie trat im Jahr 1982 in den Polizeidienst ein. Als Ermittlungsführerin beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hildesheim übernahm sie im Jahr 2011 erstmals eine Führungsposition. In den darauffolgenden Jahren hat sie verschiedene Dienstposten im ermittelnden Bereich wahrgenommen, u.a. als Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth. Im Jahr 2017 übernahm KHK'in Leopold die Dienststellenleitung des Polizeikommissariats in Bad Gandersheim (Polizeiinspektion Northeim) bevor sie im Mai 2018 zum Polizeikommissariat Elze wechselte.

KHK'in Leopold wird von ihren Mitarbeitern wie auch ihren Vorgesetzten für ihre ausgeprägte fachliche Kompetenz und ihr hohes persönliches Engagement geschätzt. Sie zeichnet sie sich in besonderem Maße dadurch aus, stets ein offenes Ohr für die Belange ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, wobei ihr die Förderung beruflicher Weiterentwicklung in besonderem Maße am Herzen liegt. Die neue Kommissarsleiterin ist 58 Jahre alt und wohnt gemeinsam mit ihrer Familie in Hildesheim.

Neben Polizeipräsident Uwe Lührig, Vizepräsident Gerd Lewin, dem Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim, Uwe Ippensen, nahmen auch Klaus Huchthausen, Bürgermeister der Gemeinde Holle sowie Vertreter der Kommune, der Feuerwehr und weiterer Institutionen an der Veranstaltung teil.

