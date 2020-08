Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (20.08.2020), im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr, ist an der Roncallistraße, in der Zufahrt der Roncallischule, ein geparkter PKW angefahren worden. Der graue Dacia wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug vorne rechts beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 800 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

