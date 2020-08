Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Wilhelm-Haverkamp-Straße/Unfallbeteiligter Autofahrer entfernt sich

Coesfeld (ots)

Am späten Freitagabend (31.7.20) kam es an der Kreuzung Wilhelm-Haverkamp-Straße/B235 zu einem Kontakt zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Auf dem Fahrrad fahrend überquerte ein 17-jähriger aus Senden gegen 23.25 Uhr die Wilhelm-Haverkamp-Straße an der Kreuzung zur B235 in Richtung Lüdinghausen. Dafür benutzte er die Fußgängerfurt.

Der Fahrer eines silbernen Autos (vermutlich ein Seat) wollte in Richtung Dorfbauerschaft und konnte nicht rechtzeitig bremsen. Der Wagen berührte das Fahrrad hinten. Der Sendener verlor das Gleichgewicht, blieb aber unverletzt. Der Autofahrer entfernte sich in Richtung A43 und kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

