POL-COE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Fr., 31.07.20, 14.25 Uhr, befuhr ein 55jähriger Mann aus Dorsten mit seinem Motorrad in einer Gruppe von drei Motorradfahrern die K38 in Billerbeck. Im Bereich Esking überholte er ein Wohnmobil und geriet nach dem Überholmanöver aufgrund eines Fahrfehlers mit der Fußraste auf den Boden, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde auf ein Feld geschleudert. Durch den Aufprall wurde der Mann schwer verletzt und mit einem Hubschrauber zur Uniklinik nach Münster geflogen. Das Motorrad wurde dabei erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei 12.000,- EUR!

