Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 2. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 01.08.2019, zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstagvormittag, zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr, mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein - oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel abgestellten roten Renault Scenic. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinem Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Renault war Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 1000,-- Euro entstanden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell