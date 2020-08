Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in eine Gaststätte

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte an der Breslauer Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge war in der Nacht zum Donnerstag (27.08.2020), um 03.00 Ihr, auf den Einbruch aufmerksam geworden. Er sah dann noch drei männliche etwa 40 bis 45 Jahre alte Männer, die vom Tatort wegliefen. Sie trugen graue Jacken, wobei sie die Kapuzen über den Kopf gezogen hatten. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Trio blieb ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, hatten die Täter in dem Lokal zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und daraus offenbar das Bargeld entnommen. Zudem nahmen sie einen Sparkasten mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

