POL-ST: Ochtrup, Brand am Mittwoch

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (26.08.2020) an der Kampstraße Sperrmüll in Brand gesetzt. Das Feuer war gegen 01.00 Uhr gemeldet worden. Auf dem Gehweg brannten Schränke und Inventar. Die Gegenstände waren zur Abholung durch eine Entsorgungsfirma bereitgestellt worden. Kurz nachdem der Brand bemerkt worden war, sahen Zeugen dort eine circa 20 bis 30 Jahre alte, männliche Person. Der junge Mann hatte eine sehr schlanke Statur, dunkle Haare und war mit einem Fahrrad unterwegs. Ob er Mann mit dem Brand in Verbindung steht oder ein wichtiger Zeuge sein könnte, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

