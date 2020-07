Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer (19.07.2020)

Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 46-jährige Lenker einer Kawasaki am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich auf dem Kreisverkehr Am Kriegsdamm / Nägelesgrabenstraße / Duttenhoferstraße / Predigerstraße ereignete.

Die 20-jährige Lenkerin eines Volkswagen Lupo befuhr die Nägelesgrabenstraße aus Richtung des Eisplatzes und missachtete am Kreisverkehr die Vorfahrt des Motorradfahrers, der im Kreisverkehr fuhr. Der Motorradfahrer stürzte aufgrund der Kollision auf die Fahrbahn. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das Klinikum gebracht.

An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell