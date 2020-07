Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in die Robert-Bosch-Gesamtschule

Hildesheim (ots)

Hildesheim (ph) Am Sonntagvormittag, 09:30 Uhr, ging der Hausmeister der Robert-Bosch-Gesamtschule zu einem Kontrollgang in das Schulgebäude. Im Erdgeschoß fiel ihm die offen stehende Tür eines Raumes auf. Als er das Zimmer betrat, sah er eine männliche Person auf einem Stuhl sitzend Geld zählen. Neben ihm stand eine Geldkassette. Als der Hausmeister die Polizei anrief schnappte sich der Täter das Geld und die Kassette und flüchtete aus dem Erdgeschossfenster in Richtung Nordfriedhof. Hier überkletterte er das verschlossene Eingangstor und lief weiter in Richtung B6. Trotz schnell eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Unterstützung des Polizeihubschraubers gelang es nicht, den Täter auf dem weitläufigen Gelände des Nordfriedhofs zu fassen. Wie sich später herausstellte, verschaffte sich der Täter über ein Baugerüst Zugang auf ein Dach, von dem aus er mindestens drei Fenster aufhebelte. In den verschiedenen Räumen stellte er Laptops, Beamer und Bildschirme, offensichtlich zum späteren Abtransport, auf die Fensterbänke. Über die Höhe der entwendeten Geldsumme kann zur Zeit noch nichts gesagt werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Deutscher - ca. 170cm groß - kurzes, glattes, blondes Haar - ungepflegter 2-Wochen-Bart - ca. 25 Jahre alt - bekleidet mit dunkler Jacke und blauer Hose (evtl. blue Jeans)

Wer Hinweise zum Täter geben kann oder Beobachtungen, die zu dem Tatgeschehen passen könnten, gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Hildesheim unter (05121) 939 115 zu melden.

