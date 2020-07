Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sibbesse Übereifrige Schrottsammler

Hildesheim (ots)

Sibbesse Zu einer übereifrigen Schrottsammlung kam es am Mittwoch, 08.07.2020 in 31079 Sibbesse, Berliner Straße. Eine Anwohnerin hatte alte Töpfe auf einer Parkbank abgestellt und im Ort einen fahrenden Schrottsammler angesprochen und darauf hingewiesen. Dieser sammelte nicht nur die alten Töpfe ein, sondern nahm auch auch noch das Metallgestell der Bank mit. Die Holzbretter der Sitzfläche hatte der dreiste Dieb abgeschlagen und am Tatort zurückgelassen. Geschädigt ist in diesem Fall die Gemeinde Sibbesse. Zeugen, die Hinweise dazu, insbesondere auf das Fahrzeug des fahrenden Schrotthändlers geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Sibbesse unter Tel: 05065/963910 zu melden./tsc

