Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Leichtkraftrad entwendet

Hildesheim (ots)

Alfeld/Föhrste Am Samstag, 18.07.2020, in den Mittagsstunden zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr, wurde in Alfeld/OT Föhrste, Masch, in der Zufahrt zum dortigen Kiesteich ein Leichtkraftrad mit dem Kennzeichen ALF - N 19 entwendet. Der 16-jährige Eigentümer aus Sibbesse hatte das Fahrzeug in dem Tatzeitraum dort verschlossen abgestellt. Gegen 15.00 Uhr bemerkte er den Diebstahl seiner auffällig orange/weiß lackierten Maschine. Zeugen die in diesem Hinweis Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160 zu melden. Interessant für die Polizei sind auch Angaben zu einem weißen Transporter mit einem Kennzeichen aus Salzgitter, das am Samstag in Föhrste umhergefahren sein soll./tsc

