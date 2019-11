Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Schleuse Brunsbüttel - Bundespolizei holt Einschleicher vom Schiff

Brunsbüttel (ots)

Die Bundespolizei in Brunsbüttel wurde von der Reederei eines unter der Flagge von Litauen fahrenden Schiffes informiert, dass sich ein Mann unerlaubt auf einem Frachtschiff aufhalten soll. Das Schiff war auf dem Weg von Großbritannien nach Dänemark.

Als die Beamten Freitagabend gegen 18.30 Uhr in der Schleuse in Brunsbüttel an Bord des Schiffes gingen, um die grenzpolizeiliche Kontrolle durchzuführen, konnten sie den Einschleicher übernehmen. Da der Mann über keine Ausweisdokumente verfügte, wurde er von Bord genommen.

Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass der 25-jährige Algerier sich bereits vorher in einem Hafen in Algerien an Bord geschlichen hatte.

Nach Anzeigenerstattung wegen unerlaubter Einreise, äußerte der Algerier ein Asylbegehren.

