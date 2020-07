Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Wohnungsbrand - zwei Bewohner leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zwei Bewohner sind bei einem Wohnungsbrand in Bonndorf am Dienstagabend, 21.07.2020, leicht verletzt worden. Gegen 22:25 Uhr war das Feuer bemerkt worden. Ein Vorhang in einem Schlafzimmer brannte. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand von den Bewohnern der Wohnung und einer Nachbarin gelöscht werden. Eine 48 Jahre alte Frau erlitt dabei leichte Verbrennungen an der Hand. Sie kam auch wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, ebenso ein 23 Jahre alter Mann. Verursacht worden sein dürfte das Feuer durch brennende Kerzen, die auf dem Fenstersims standen. Schlimmeres verhinderte ein Rauchmelder, der anschlug und so noch rechtzeitig warnte. Der Sachschaden blieb mit mehreren tausend Euro überschaubar. Die Wohnung war, nachdem sie belüftet worden war, wieder bewohnbar.

