Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Motorradfahrer kommt von Straße ab - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstag, 21.07.2020, ein Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden, nachdem er auf der L 146 bei Menzenschwand verunglückt war. Gegen 17:30 Uhr war der 29-jährige mit seiner Honda in einer Kurve von der Straße abgekommen. Er prallte, nachdem er gestürzt war, gegen ein Holzlager. Er musste von Ersthelfern unter Holzstämmen befreit werden. Rettungsdienst und Feuerwehr waren zur Stelle, um dem Verletzten zu helfen. Er erlitt schwere, nach derzeitigem Kenntnisstand aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Das Motorrad wurde beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro.

