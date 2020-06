POL-WOB: Unbekannte stehlen Fiat 500 - Polizei sucht Zeugen

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, Rabenbergstraße 14.06.20, 12.00-23.00 Uhr

Vermutlich im Laufe des Sonntagabends wurde im Wolfsburger Stadtteil Rabenberg ein Fiat 500 entwendet. Die in grau lackierte erst zehn Monate alte Sonderedition Abarth des Herstellers habe einen Wert von 20.000 Euro, so die Besitzerin. Der Sportwagen mit dem Kennzeichen WOB-LI 81 habe zwischen Sonntagmittag und dem späten Sonntagabend auf einem Parkplatz an der Rabenbergstraße nahe der Einmündung zur Straße Am Stemmelteich gestanden. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung.

